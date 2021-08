4. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Zug 94 Unentschieden gegen Goldau zum Auftakt Im ersten Spiel der neuen Saison spielen Goldau und Zug 94 3:3 unentschieden.

(chm)

Goldau war zweimal in Führung. Zug 94 lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Zug 94 in der 94. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 84. Minute ging Goldau zunächst 3:2 in Führung. Für den späten Ausgleich für Zug 94 sorgte Tiago Almeida Martins, der in der 94. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.Das Tor fiel durch einen Penalty.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Zug 94 gab es vier gelbe Karten. Bei Goldau erhielten Basil Camenzind (88.) und Damian Bürgi (94.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Goldau nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Für Goldau geht es daheim gegen FC Südstern a weiter. Die Partie findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

In der Tabelle steht Zug 94 nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Für Zug 94 geht es daheim gegen FC Küssnacht a/R Team Rigi weiter. Das Spiel findet am 29. August statt (15.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: SC Goldau II - Zug 94 III 3:3 (0:1) - Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau – Tore: 15. Edis Tanusaj 0:1. 63. Endrit Metaj 1:1. 69. Roman Truttmann 2:1. 75. Adin Nasufovic 2:2. 84. Endrit Metaj 3:2. 94. Tiago Almeida Martins (Penalty) 3:3. – Goldau: Damian Bürgi, Nico Walker, Alexander Fach, Lorenc Nikollaj, Andreas Mathis, Tobias Ulli, Jonuz Reci, Basil Camenzind, Florian Mrijaj, Mehmet Yuka, Roman Truttmann. – Zug 94: Sytrim Emini, Demir Cerovac, Blerim Reci, Aleksandar Skobic, Ken Bernet, Alessio Savastano, Ricardo Rocha De Oliveira, Tiago Almeida Martins, Scharbel Hadodo, Selim Issa, Edis Tanusaj. – Verwarnungen: 51. Selim Issa, 74. Jetmir Sabani, 86. Jorge Pereira Do Canto, 88. Basil Camenzind, 92. Edis Tanusaj, 94. Damian Bürgi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Südstern a - FC Dietwil 1:5, FC Sins - FC Baar 2 2:0, FC Perlen-Buchrain - FC Hünenberg III 1:4, SC Goldau II - Zug 94 III 3:3

Tabelle: 1. FC Dietwil 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Hünenberg III 1/3 (4:1), 3. FC Sins 1/3 (2:0), 4. Zug 94 III 1/1 (3:3), 5. SC Goldau II 1/1 (3:3), 6. FC Küssnacht a/R Team Rigi 0/0 (0:0), 7. SK Root 0/0 (0:0), 8. FC Baar 2 1/0 (0:2), 9. FC Perlen-Buchrain 1/0 (1:4), 10. FC Südstern a 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 13:55 Uhr.