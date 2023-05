4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Perlen bezwingt Steinhausen Perlen gewinnt am Samstag zuhause gegen Steinhausen 3:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Adrian Basha in der 18. Minute. Er traf für Perlen zum 1:0. Es handelte sich um einen Penalty. Aaron Milone glich in der 28. Minute für Steinhausen aus. Es hiess 1:1. In der 29. Minute war es an Adrian Basha, Perlen 2:1 in Führung zu bringen.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Perlen stellte Velat Dere in Minute 46 her. Pascal Grossenbacher brachte Steinhausen in der 60. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Steinhausen sah Pascal Grossenbacher (81.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Daniel Filipe Vicente Duarte (17.), Cyrill Hofer (47.) und Aaron Milone (94.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Perlen.

Die Offensive von Perlen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Perlen verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Perlen hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Perlen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Baar 2. Das Spiel findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Steinhausen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat zwei Punkte. Für Steinhausen ist es bereits die zweite Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Steinhausen gingen unentschieden aus. Steinhausen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Steinhausen geht es in einem Heimspiel gegen SC Cham III (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 13. Mai statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Perlen-Buchrain - SC Steinhausen 3:2 (2:1) - Hinterleisibach, Buchrain – Tore: 18. Adrian Basha (Penalty) 1:0.28. Aaron Milone 1:1. 29. Adrian Basha 2:1. 46. Velat Dere 3:1. 60. Pascal Grossenbacher 3:2. – Perlen: Dominic Gehrig, Patrick Schuler, Markus Felder, Raphael Lang, Renato Schenkel, Ardon Graishta, Velat Dere, Leotrim Nesimi, Edmond Basha, Dominik Märki, Mirand Berisha. – Steinhausen: Daniel Filipe Vicente Duarte, Danijel Barisic, Ante Brekalo, Leonat Hoxha, Cyrill Hofer, Aitor Gonzalez Gomez Gomez, Ryan Price, Pascal Grossenbacher, Luca Toniolo, Enis Kurtaran, Aaron Milone. – Verwarnungen: 17. Daniel Filipe Vicente Duarte, 47. Cyrill Hofer, 64. Renato Schenkel, 82. Adrian Basha, 90. Mazlum Ataç, 91. Mirand Berisha, 94. Aaron Milone – Ausschluss: 81. Pascal Grossenbacher.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 00:32 Uhr.