4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Perlen gewinnt deutlich gegen Aegeri Perlen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Aegeri 7:1.

Schon früh setzte Perlen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 2. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 5:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Perlen noch auf 7:1.

Aegeri war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 33. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Die Torschützen für Perlen waren: Mirand Berisha (2 Treffer), Messanh Aimé Hunlede (2 Treffer), Adrian Basha (2 Treffer) und Ardon Graishta (1 Treffer). Einziger Torschütze für Aegeri war: Robin Bruhin (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Perlen sah Messanh Aimé Hunlede (85.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Aegeri erhielten Fabio Elsener (13.) und Patrick Elsener (79.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Perlen nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Als nächstes tritt Perlen in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Ibach II zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

In der Tabelle steht Aegeri nach dem ersten Spiel auf Rang 9. Aegeri spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Steinhausen (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.30 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: FC Perlen-Buchrain - FC Aegeri 2 7:1 (5:1) - Hinterleisibach, Buchrain – Tore: 2. Mirand Berisha 1:0. 9. Ardon Graishta 2:0. 13. Adrian Basha (Penalty) 3:0.16. Messanh Aimé Hunlede 4:0. 33. Robin Bruhin 4:1. 36. Messanh Aimé Hunlede 5:1. 69. Adrian Basha 6:1. 76. Mirand Berisha 7:1. – Perlen: Dominic Gehrig, Patrick Schuler, Markus Felder, Adrian Basha, Dominik Märki, Ardon Graishta, Raphael Lang, Leotrim Nesimi, Edmond Basha, Messanh Aimé Hunlede, Mirand Berisha. – Aegeri: Fabio Elsener, Sandro Wipfli, Lars Müller, Dario Schuler, Tobias Lüde, Michele Meier, Patrick Elsener, Dave Boog, Massimo Iten, Ramon Nussbaumer, Robin Bruhin. – Verwarnungen: 13. Fabio Elsener, 79. Patrick Elsener – Ausschluss: 85. Messanh Aimé Hunlede.

