4. Liga, Gruppe 2 Perlen gewinnt klar gegen Baar Sieg für Perlen: Gegen Baar gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:1.

(chm)

Aurel Kelmendi eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Baar das 1:0 markierte. In der 13. Minute traf Mirand Berisha für Perlen zum 1:1-Ausgleich. In der 18. Minute war es erneut Mirand Berisha, der Perlen mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Mit seinem Tor in der 45. Minute brachte Adrian Basha Perlen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Raphael Lang, der in der 52. Minute die Führung für Perlen auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Perlen für Eduard Gashi (80.) und Raphael Lang (85.). Die einzige gelbe Karte bei Baar erhielt: Adin Gutic (66.)

Perlen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Für Perlen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Brunnen b (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Schoeller).

In der Tabelle steht Baar nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Auf Baar wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team SC Cham III, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (20.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Perlen-Buchrain - FC Baar 2 4:1 (3:1) - Hinterleisibach, Buchrain – Tore: 5. Aurel Kelmendi 0:1. 13. Mirand Berisha 1:1. 18. Mirand Berisha 2:1. 45. Adrian Basha 3:1. 52. Raphael Lang 4:1. – Perlen: Dominic Gehrig, Patrick Schuler, Markus Felder, Renato Schenkel, Jan Mulle, Leotrim Nesimi, Raphael Lang, Edmond Basha, Adrian Basha, Aladin Gutic, Mirand Berisha. – Baar: Marc Hubler, Jack Popple, Koray Kirver, Aurel Kelmendi, Adrian Jakaj, Damjan Veljkovic, Endrit Morina, Eren Gül, Berkay Sönmez, Mike Meuli, Nuno Miguel Ribeiro Marques. – Verwarnungen: 66. Adin Gutic, 80. Eduard Gashi, 85. Raphael Lang.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 19:01 Uhr.