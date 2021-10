4. Liga, Gruppe 2 Perlen mit drei Punkten auswärts gegen Root Sieg für Perlen: Gegen Root gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Perlen: Arban Gashi brachte seine Mannschaft in der 27. Minute 1:0 in Führung. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Adrian Basha erhöhte in der 46. Minute zur 2:0-Führung für Perlen. Perlen erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Michael Tremp weiter auf 3:0. In der 63. Minute sorgte Stephan Wigger noch für Resultatkosmetik für Root. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Root für Roland Schnider (17.) und Sandro Stalder (89.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Perlen, Jeton Shabani (84.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Root ein relativ häufiges Phänomen. Die total 28 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.7 Toren pro Match (Rang 10).

Perlen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 7. Perlen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt. Perlen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Perlen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Küssnacht a/R Team Rigi (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (19.30 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

Root verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Root hat bisher nur verloren, nämlich sechsmal.

Root trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Sins (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: SK Root - FC Perlen-Buchrain 1:3 (0:1) - Unterallmend, Root – Tore: 27. Arban Gashi (Penalty) 0:1.46. Adrian Basha 0:2. 55. Michael Tremp 0:3. 63. Stephan Wigger 1:3. – Root: Flavio Stalder, Jonas Fahrni, Florian Bächler, Roland Schnider, Arno Kost, Sandro Vinciguerra, Denis Tahirsylaj, Stephan Wigger, Michael Christen, Dukagjin Radi, David Pantos. – Perlen: Dominic Gehrig, Peter Zihlmann, Markus Felder, Adrian Basha, Renato Schenkel, Raphael Lang, Arban Gashi, Marco Burri, Patrick Schuler, Adrian Morina, Sonny Schärli. – Verwarnungen: 17. Roland Schnider, 84. Jeton Shabani, 89. Sandro Stalder.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Küssnacht a/R Team Rigi - FC Südstern a 0:9, FC Baar 2 - SC Goldau II 0:4, FC Sins - Zug 94 III 1:3, FC Hünenberg III - FC Dietwil 1:1, SK Root - FC Perlen-Buchrain 1:3

Tabelle: 1. SC Goldau II 7 Spiele/19 Punkte (30:6). 2. FC Dietwil 7/19 (20:4), 3. FC Hünenberg III 6/13 (21:13), 4. FC Südstern a 7/12 (23:23), 5. FC Baar 2 7/10 (19:17), 6. Zug 94 III 7/10 (19:14), 7. FC Perlen-Buchrain 7/7 (10:16), 8. FC Sins 7/4 (7:14), 9. FC Küssnacht a/R Team Rigi 7/4 (10:27), 10. SK Root 6/0 (3:28).

