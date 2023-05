4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Perlen setzt Siegesserie auch gegen Baar fort Perlen setzt seine Siegesserie auch gegen Baar fort. Das 3:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Mirand Berisha traf in der 43. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Perlen. Mirand Berisha erzielte nur fünf Minuten später auch das 2:0 für Perlen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Renato Schenkel in der 73. Minute, als er für Perlen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Baar sah Claudio Michael Da Costa Silva (86.) die rote Karte. Gelb erhielt Claudio Michael Da Costa Silva (76.). Eine Verwarnung gab es für Perlen, nämlich für Edmond Basha (56.).

Die Offensive von Perlen hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 19 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

AUCH INTERESSANT

Zahlreiche Gegentore sind für Baar ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.6 Tore pro Partie (Rang 9).

Die gewonnenen Punkte bringen Perlen neu auf einen Aufstiegsplatz. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 2. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Perlen ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Perlen in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Rotkreuz II zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 20. Mai statt (19.30 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

Unverändert liegt Baar auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Baar hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Für Baar geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Steinhausen (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 20. Mai statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Baar 2 - FC Perlen-Buchrain 0:3 (0:1) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 43. Mirand Berisha 0:1. 48. Mirand Berisha 0:2. 73. Renato Schenkel 0:3. – Baar: Flavio Schatzmann, Ramon Grüter, Fatelind Isufi, Adin Gutic, Koray Kirver, Endrit Morina, Claudio Michael Da Costa Silva, Isa Katto, Arbnor Hoti, Alexander Arias Pena, Nuno Miguel Ribeiro Marques. – Perlen: Dominic Gehrig, Renato Schenkel, Markus Felder, Adrian Basha, Dominik Märki, Leotrim Nesimi, Raphael Lang, Velat Dere, Edmond Basha, Muamer Zoronjic, Mirand Berisha. – Verwarnungen: 56. Edmond Basha, 76. Claudio Michael Da Costa Silva – Ausschluss: 86. Claudio Michael Da Costa Silva.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 18:07 Uhr.