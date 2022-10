4. Liga, Gruppe 2 Perlen setzt Siegesserie auch gegen Hünenberg fort Perlen setzt seine Siegesserie auch gegen Hünenberg fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Donat Schiess eröffnete in der 35. Minute das Skore, als er für Hünenberg das 1:0 markierte. In der 44. Minute traf Elton Makumbi für Perlen zum 1:1-Ausgleich. Velat Dere brachte Perlen 2:1 in Führung (54. Minute).

Elton Makumbi sorgte in der 74. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Perlen. Jérôme Marvin Vernay schoss das 4:1 (78. Minute) für Perlen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Elton Makumbi von Perlen erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 4 Toren pro Spiel ist Perlen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Hünenberg ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Perlen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Perlen hat bisher sechsmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Perlen auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte SK Root. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Hünenberg verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Hünenberg ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison.

Hünenberg tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Baar 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Perlen-Buchrain - FC Hünenberg III 4:1 (1:1) - Hinterleisibach, Buchrain – Tore: 35. Donat Schiess 0:1. 44. Elton Makumbi 1:1. 54. Velat Dere 2:1. 74. Elton Makumbi 3:1. 78. Jérôme Marvin Vernay 4:1. – Perlen: Janik Müller, Jan Mulle, Jeremy Krummenacher, Adrian Basha, Dominik Märki, Raphael Lang, Velat Dere, Mazlum Ataç, Elton Makumbi, Eduard Gashi, Mirand Berisha. – Hünenberg: Marc Zügel, Simon Pellet, Tobias Stadelmann, Lucien Ngo, Timon Burkard, Mathias Eisenegger, Oliver Julier, Donat Schiess, Philipp Stuber, Djan Luca Huwyler, Matthias Schorn. – Verwarnungen: 52. Elton Makumbi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 01:30 Uhr.

