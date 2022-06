Frauen 3. Liga Pflichtsieg für Ascona gegen Schwyz Ascona siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Schwyz: Der Tabellenvierte siegt auswärts 3:1 gegen den Tabellenzehnten.

Das erste Tor der Partie fiel für Ascona: Lisa Bolamperti brachte ihre Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Ascona baute die Führung in der 23. Minute (Lisa Beretta) weiter aus (2:0). Ascona erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Moira Bulfaro weiter auf 3:0. In der 71. Minute sorgte Laura Blaser noch für Resultatkosmetik für Schwyz. Sie traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Ascona in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.9 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 31 geschossenen Toren Rang 5.

Zahlreiche Gegentore sind für Schwyz ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 57 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Ascona unverändert. 33 Punkte bedeuten Rang 4. Ascona hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Ascona ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Schwyz verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Schwyz hat bisher zweimal gewonnen, 15mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Schwyz ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Schwyz II - FC Ascona 1:3 (0:2) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 5. Lisa Bolamperti 0:1. 23. Lisa Beretta 0:2. 60. Moira Bulfaro 0:3. 71. Laura Blaser 1:3. – Schwyz: Svenja Siegenthaler, Adrienn Fekete, Aicha Diallo, Raffaela Betschart, Tanja Ulrich, Jasmin Märchy, Chantal Steiner, Nahila Romer, Valentina Strüby, Laura Blaser, Flavia Bürgler. – Ascona: Sonia Denicola, Sheila Macocchi, Sara Germanâ, Sandra Petrova, Jeanine Raschetti, Giulia Nicoli, Eva Cereghetti, Moira Bulfaro, Charlotte Roux, Lisa Bolamperti, Lisa Beretta. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

