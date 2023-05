3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Baar gegen Buochs Baar siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Buochs: Der Tabellenfünfte siegt zuhause 3:2 gegen den Tabellenzwölften.

(chm)

Das Skore eröffnete Leonard Rechi in der 6. Minute. Er traf für Baar zum 1:0. Zum Ausgleich für Buochs traf Dursum Music in der 35. Minute. Per Penalty traf Leonard Rechi in der 53. Minute zur 2:1-Führung für Baar.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Baar stellte Fatlum Sylejmani in Minute 74 her. Per Penalty traf Marco Ignatov in der 92. Minute für Buochs zum Anschlusstreffer (2:3)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Buochs für Martin Agner (28.) und Niklas Bissig (81.). Baar behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.5 Toren pro Spiel ist Baar bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Buochs kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 68 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Baar rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Baar hat bisher zehnmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Baar spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Steinhausen (Platz 6). Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Buochs verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Buochs war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Buochs daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Zug 94 II. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Seefeld, Buochs).

Telegramm: FC Baar 1 - SC Buochs 3:2 (1:1) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 6. Leonard Rechi 1:0. 35. Dursum Music 1:1. 53. Leonard Rechi (Penalty) 2:1.74. Fatlum Sylejmani 3:1. 92. Marco Ignatov (Penalty) 3:2. – Baar: Botan Özdemir, Daniel Dietrich, Diego Messina, Aurel Kelmendi, Giordan Martino, Nico Laisa, Gabriel Can, Antonije Djakovic, Emanuele Smilari, Fatlum Sylejmani, Leonard Rechi. – Buochs: Mauro Truttmann, Martin Agner, Stefan Mathis, Maurice Engelberger, Noel Baumann, Niklas Bissig, Till Schumacher, Elio Voci, Ron Fischer, Dursum Music, Thierry Engelberger. – Verwarnungen: 28. Martin Agner, 81. Niklas Bissig.

