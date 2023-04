3. Liga, Gruppe 3 Pflichtsieg für Dagmersellen gegen Escholzmatt-Marbach – Siegtreffer in allerletzter Minute Dagmersellen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Escholzmatt-Marbach: Der Tabellenzweite siegt auswärts 2:1 gegen den Tabellenzwölften.

Dagmersellen geriet zunächst in Rückstand, als Goncalo Vicente Fernandes Madeira in der 40. Minute die zwischenzeitliche Führung für Escholzmatt-Marbach gelang. In der 66. Minute glich Dagmersellen jedoch aus und ging in der 91. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Pascal Schwizer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Escholzmatt-Marbach erhielten Marc Schmid (42.) und Dorenton Berisha (85.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dagmersellen, David Bernet (92.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Dagmersellen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 38 Tore erzielte.

Der Sieg bedeutet für Dagmersellen die Tabellenführung. Nach 17 Spielen hat das Team 34 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Dagmersellen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Dagmersellen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Altbüron-Grossdietwil. Das Spiel findet am Sonntag (30. April) statt (14.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Escholzmatt-Marbach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Escholzmatt-Marbach hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Wauwil-Egolzwil kriegt es Escholzmatt-Marbach als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Samstag (29. April) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Dagmersellen 1:2 (1:0) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 40. Goncalo Vicente Fernandes Madeira (Penalty) 1:0.66. Pascal Schwizer 1:1. 91. Pascal Schwizer 1:2. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Mario Schmidiger, Oliver Knüsel, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Marc Schmid, Dario Doppmann, Marvin Feuz, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Arber Krasniqi, Maran Mohanarangan. – Dagmersellen: Gianluca Accola, David Bernet, Mike Blum, Roman Steinger, Luca Roth, Dario Rölli, Pascal Schwizer, Noah Tschopp, Manuel Huber, Janik Sommer, Mathieu Ineichen. – Verwarnungen: 42. Marc Schmid, 85. Dorenton Berisha, 92. David Bernet.

