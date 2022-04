2. Liga Pflichtsieg für Emmen gegen Sins – Florant Veseli mit Siegtor Emmen holt gegen Sins auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellenachten 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Florant Veseli traf in der 65. Minute zum 1:0.

Bei Emmen sah Manuel Meier (96.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Florant Veseli (86.) und Manuel Meier (90.). Bei Sins erhielten Sven Niederberger (54.) und Ernest Gojani (95.) eine gelbe Karte.

Emmen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 39 Tore in 19 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.1 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Emmen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Defensive 21 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Emmen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 2. Emmen hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Emmen geht es daheim gegen FC Aegeri (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Für Sins hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 8. Sins hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sins geht es auf fremdem Terrain gegen SC Obergeissenstein (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Sins - SC Emmen 0:1 (0:0) - Sportanlage Letten, Sins – Tor: 65. Florant Veseli 0:1. – Sins: Marco Peterhans, Alex Niederberger, Tim Oechslin, Sandro Von Flüe, Mika Huwyler, Marc Von Flüe, Sven Niederberger, Jan Kalt, Kürsad Özdemir, Samuel Lustenberger, Calderon Mavembo. – Emmen: Yanick Bäuerle, Janick Janssen, Marc Koch, Eloy Rojas Arostegui, Marco Baumgartner, Claudio Vogel, Saichun Krongrava, Joel Zemp, Rinor Gashi, Roman Greter, Florant Veseli. – Verwarnungen: 54. Sven Niederberger, 86. Florant Veseli, 90. Manuel Meier, 95. Ernest Gojani – Ausschluss: 96. Manuel Meier.

