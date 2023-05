3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Erstfeld gegen Muotathal Sieg für den Tabellendritten: Erstfeld lässt am Samstag zuhause beim 3:1 gegen Muotathal (Rang 10) nichts anbrennen.

Muotathal ging zunächst in der 37. Minute in Führung, als Ivo Horat zum 1:0 traf. In der 64. Minute gelang Erstfeld jedoch durch Gian-Luca Tresch der Ausgleich. Fabian Gerig brachte Erstfeld 2:1 in Führung (81. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 94. Minute, als Michael Baumann die Führung für Erstfeld auf 3:1 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Muotathal für Fabian Annen (35.), Marco Gwerder (47.) und Adrian Betschart (77.). Gelbe Karten gab es bei Erstfeld für Michael Baumann (42.) und Pirmin Baumann (79.).

Dass Erstfeld viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 21 Spielen hat Erstfeld durchschnittlich 3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Muotathal kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 56 Tore in 21 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Erstfeld: 44 Punkte bedeuten Rang 3. Erstfeld hat bisher 13mal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Erstfeld auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Cham IV. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Muotathal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 10. Für Muotathal ist es bereits die 13. Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Muotathal gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Muotathal in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Stans. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: ESC Erstfeld - FC Muotathal 3:1 (0:1) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 37. Ivo Horat 0:1. 64. Gian-Luca Tresch 1:1. 81. Fabian Gerig 2:1. 94. Michael Baumann 3:1. – Erstfeld: Robin Baumann, Michael Traxel, Nino Epp, Jeremias Baumann, Fabian Gerig, Tim Häfliger, Gian-Luca Tresch, Michael Baumann, Damian Eller, Pirmin Baumann, Yves Christen. – Muotathal: Sven Gwerder, Fabian Annen, Adrian Betschart, Sergio Gwerder, Fabian Schuler, Marco Gwerder, Nick Bürgler, Marco Betschart, Andrin Bürgler, Silvan Schelbert, Ivo Horat. – Verwarnungen: 35. Fabian Annen, 42. Michael Baumann, 47. Marco Gwerder, 77. Adrian Betschart, 79. Pirmin Baumann.

