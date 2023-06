2. Liga Pflichtsieg für Goldau gegen Altdorf Goldau holt gegen Altdorf zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-13. 3:1.

Das Skore eröffnete Besard Ademi in der 4. Minute. Er traf für Goldau zum 1:0. Mit seinem Tor in der 23. Minute brachte Jozef Simoni Goldau mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Goldau erhöhte in der 63. Minute seine Führung durch Julet Ademi weiter auf 3:0. Julet Ademi traf per Elfmeter. Silvan Christen sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Altdorf: er traf in der 92. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Altdorf erhielten Dmytro Gryshchenko (44.) und Manuel Ruhstaller (55.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Goldau, Julet Ademi (55.) kassierte sie.

Der Sturm von Goldau sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 54 Tore in 25 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Goldau unverändert. Das Team liegt mit 48 Punkten auf Rang 3. Goldau hat bisher 15mal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Goldau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Entlebuch (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (18.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Nach der Niederlage übernimmt Altdorf neu das Schlusslicht der Tabelle. Die Mannschaft steht nach 25 Spielen bei 25 Punkten Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Altdorf hat bisher achtmal gewonnen, 16mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Altdorf geht es daheim gegen FC Sins I (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: SC Goldau - FC Altdorf 3:1 (2:0) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 4. Besard Ademi 1:0. 23. Jozef Simoni 2:0. 63. Julet Ademi (Penalty) 3:0.92. Silvan Christen 3:1. – Goldau: Marco Steinegger, Philipp Ulrich, Luca Sommaruga, Carl Alois Gabriel Persson, Liridon Simoni, Besard Ademi, Dario Schelbert, Jozef Simoni, Tobias Walker, Fabio Huber, Julet Ademi. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, André Bissig, Dmytro Gryshchenko, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Atdhe Gashi, Manuel Ruhstaller, Fabian Nickel, Silvan Christen, André Gnos, Andrej Weickert. – Verwarnungen: 44. Dmytro Gryshchenko, 55. Julet Ademi, 55. Manuel Ruhstaller.

