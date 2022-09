2. Liga Pflichtsieg für Horw gegen Hochdorf Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 13) ist Horw am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Hochdorf gerecht geworden und hat auswärts 2:0 gewonnen.

(chm)

Horw entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Nikola Baban schoss Horw innerhalb von zehn Minuten zum 1:0 (44.) und dann zum 2:0 (54.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hochdorf erhielten Brian Közle (39.) und Fabian Wicki (89.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Horw erhielt: Jason Fuhrer (39.)

Die Tabellensituation bleibt für Horw unverändert. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 3. Für Horw ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat nie zuhause und viermal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Horw ging unentschieden aus.

Horw tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Willisau an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (22. September) (20.15 Uhr, Seefeld, Horw).

Die Niederlage macht Hochdorf zum neuen Schlusslicht. Nach sechs Spielen hat das Team drei Punkte. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Hochdorf hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Mit dem siebtplatzierten FC Littau kriegt es Hochdorf als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Horw 0:2 (0:1) - Arena, Hochdorf – Tore: 44. Nikola Baban 0:1. 54. Nikola Baban 0:2. – Hochdorf: Roman Feer, Christian Hofmann, Brian Közle, Massimo Coletti, Roger Haldi, Livio Lombardo, Marcell Wicki, Raphael Wildisen, Sandro Frischkopf, Robin Renggli, Fabian Wicki. – Horw: Matthias Minder, Jason Fuhrer, Sandro Leyers, Nikola Baban, David Von Holzen, Florian Fallegger, Olivier Kleiner, Marco Kistler, Marco Mangold, Daniel Blum, Dino Fischer. – Verwarnungen: 39. Jason Fuhrer, 39. Brian Közle, 89. Fabian Wicki.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2022 10:14 Uhr.

