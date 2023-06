2. Liga Pflichtsieg für Schattdorf gegen Littau Schattdorf hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Littau gesiegt: Der Leader gewinnt am Samstag auswärts 2:1 gegen den Tabellenzwölften.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 9 Minuten: Das Skore eröffnete Cédric Gisler in der 35. Minute. Er traf für Schattdorf zum 1:0. In der 37. Minute baute Patrik Stampfli den Vorsprung für Schattdorf auf zwei Tore aus (2:0). Littau kam in der 44. Minute auf ein Tor heran, als Alessio Colatrella per Elfmeter zum 1:2 traf.

Gelbe Karten gab es bei Schattdorf für Cédric Gisler (73.), Joachim Gisler (74.) und Ramon Scheiber (92.). Die einzige gelbe Karte bei Littau erhielt: Alessio Colatrella (45.)

In seiner Gruppe hat Schattdorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.1 Mal pro Partie.

Schattdorf verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 25 Spielen 52 Punkte auf dem Konto. Für Schattdorf ist es der zweite Sieg in Serie.

Schattdorf spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hochdorf (Rang 12). Das Spiel findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Nach der Niederlage büsst Littau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 13. Littau hat bisher achtmal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Sarnen kriegt es Littau als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Littau - FC Schattdorf 1:2 (1:2) - Ruopigen, Littau – Tore: 35. Cédric Gisler 0:1. 37. Patrik Stampfli 0:2. 44. Alessio Colatrella (Penalty) 1:2. – Littau: Ramon Grüter, Metin Adiller, Colin Bächler, Patrice Gilli, Dario Nickel, Jan Hostettler, Tim Steffen, Yvo Schorno, Cyrill Stocker, Alessio Colatrella, Kürsad Özdemir. – Schattdorf: Yannick Arnold, Sandro Stampfli, Franco Heinzer, Joachim Gisler, Tim Gisler, Paul Arnold, Simon Wipfli, Robin Mahrow, Skander Agrebi, Cédric Gisler, Patrik Stampfli. – Verwarnungen: 45. Alessio Colatrella, 73. Cédric Gisler, 74. Joachim Gisler, 92. Ramon Scheiber.

