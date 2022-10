3. Liga, Gruppe 3 Pflichtsieg für Zell gegen Wolhusen Sieg für den Tabellendritten: Zell lässt am Samstag auswärts beim 3:1 gegen Wolhusen (Rang 9) nichts anbrennen.

Zell ging in der 51. Spielminute durch Flavio Peter in Führung, ehe Wolhusen in der 82. Minute (Jonas Wicki) der Ausgleich gelang. Severin Häfliger brachte Zell 2:1 in Führung (88. Minute). In der 92. Minute sorgte Lorin Bättig für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Zell.

Gelbe Karten gab es bei Zell für Flavio Peter (36.), Raphael Ritter (57.) und Kevin Bürli (89.). Gelbe Karten gab es bei Wolhusen für Michael Stöckli (10.) und Cyrill Marbacher (33.).

Zell hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 22 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Zell unverändert. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 3. Für Zell ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Zell gingen unentschieden aus.

Zell spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 7). Die Partie findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Gass, Zell).

Durch die Niederlage taucht Wolhusen unter den Strich. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 11. Es verliert zwei Plätze. Für Wolhusen ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Wolhusen gingen unentschieden aus.

Mit dem viertplatzierten FC Ruswil kriegt es Wolhusen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 28. Oktober statt (20.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Zell 1:3 (0:0) - Blindei, Wolhusen – Tore: 51. Flavio Peter 0:1. 82. Jonas Wicki 1:1. 88. Severin Häfliger 1:2. 92. Lorin Bättig 1:3. – Wolhusen: David Wicki, Cyrill Marbacher, Valerian Duhanaj, Pashk Berisha, Yanick Zurkirchen, Jonas Wicki, Joel Hänsli, Daniel Brunner, Raphael Scheuber, Angelo Zimmermann, Michael Stöckli. – Zell: Pascal Gerber, Levin Kurmann, Timon Bucher, Santiago Lopez Garcia, Janis Bangerter, Lorin Bättig, Lionel Bangerter, Kevin Bürli, Fabian Knupp, Flavio Peter, Roderic Bucher. – Verwarnungen: 10. Michael Stöckli, 33. Cyrill Marbacher, 36. Flavio Peter, 57. Raphael Ritter, 89. Kevin Bürli.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 04:10 Uhr.

