3. Liga, Gruppe 1 Pietro Parodi rettet Engelberg einen Punkt gegen Goldau Sechs Tore sind zwischen Engelberg und Goldau gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Engelberg in der 91. Minute.

Goldau war zwischenzeitlich mit 3:1 (70. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 50. Minute erzielte Tobias Ulli für Goldau die 2:1-Führung. In der 70. Minute traf Tobias Ulli bereits wieder. Er erhöhte auf 3:1 für Goldau. Manuel Kaufmann sorgte in der 85. Minute für Engelberg für den Anschlusstreffer zum 2:3. Der Ausgleich für Engelberg zum 3:3 fiel in der 91. Minute - nur sechs Minuten nach dem 2:3.

Auch Engelberg war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (10. Minute).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation bleibt für Engelberg unverändert. 28 Punkte bedeuten Rang 8. Engelberg hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Engelberg ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Goldau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 7. Goldau hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Goldau ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: Engelberger SC - SC Goldau II 3:3 (1:1) - Sportplatz Wyden, Engelberg – Tore: 10. Raffael Kaufmann 1:0. 40. Endrit Metaj 1:1. 50. Tobias Ulli 1:2. 70. Tobias Ulli 1:3. 85. Manuel Kaufmann 2:3. 91. Pietro Parodi 3:3. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Primus Ettlin, Brian Sonderer, Lars Imboden, Mustaf Duraku, Raffael Kaufmann, Manuel Kaufmann, Julian Fischer, Jonas Brimelow, Stefan Christen, Martin Matter. – Goldau: Livio Amstad, Pirmin von Rickenbach, Luan Krasniqi, Tizian Casanova, Tim Zumbühl, Kevin Simoni, Roman Truttmann, Mehmet Yuka, Shlirim Zeka, Nico Walker, Endrit Metaj. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 12:11 Uhr.