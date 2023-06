3. Liga, Gruppe 1 Pirmin Baumann führt Erstfeld mit drei Toren zum Sieg gegen Cham Cham lag gegen Erstfeld deutlich vorne, nämlich 3:0 (37. Minute) - und verlor dennoch. Erstfeld feiert einen 5:4-Auswärtssieg.

(chm)

In der 37. Minute erhöhte Cham seine Führung auf 3:0. Doch ab der 40. Minute setzte Erstfeld zur Wende an, als Pirmin Baumann zum 1:3 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Pirmin Baumann (40., 41., 75.), Silvan Baumann (46.) und Gian-Luca Tresch (85.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Erstfeld hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Cham ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Die Tabellensituation hat sich für Erstfeld nicht verändert. 47 Punkte bedeuten Rang 3. Erstfeld hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Erstfeld ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Cham hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 9. Cham hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Cham ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Cham IV - ESC Erstfeld 4:5 (4:3) - Eizmoos, Cham – Tore: 1. Milos Djurdjevic 1:0. 11. Endrit Fetaj 2:0. 37. Leandro Schnarwiler 3:0. 40. Pirmin Baumann 3:1. 41. Pirmin Baumann 3:2. 44. Milos Djurdjevic 4:2. 46. Silvan Baumann 4:3. 75. Pirmin Baumann 4:4. 85. Gian-Luca Tresch (Penalty) 4:5. – Cham: Stéve Pfund, Andri Tillmann, Corey Ineichen, Fabian Röösli, Luis Alberto Moura Pereira, Yannick Peter, Leandro Schnarwiler, Leandro Marveggio, Milos Djurdjevic, Dea Defuns, Endrit Fetaj. – Erstfeld: Markus Bürgler, Michael Traxel, Nino Epp, Marc Zgraggen, Gian-Luca Tresch, Michael Baumann, Samuel Baumann, Silvan Baumann, Damian Eller, Pirmin Baumann, Yves Christen. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 15:02 Uhr.