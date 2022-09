3. Liga, Gruppe 1 Pirmin Baumann rettet Erstfeld einen Punkt gegen Schwyz 1:1 lautet das Resultat zwischen Schwyz und Erstfeld. Die Teams teilen sich die Punkte.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Schwyz die Führung. Torschütze in der 15. Minute war Ajhan Zejnulai. Den Ausgleich erzielte Pirmin Baumann in der 82. Minute.

Bei Erstfeld sah Nino Epp (90.) die rote Karte. Gelb erhielt Nino Epp (29.). Gelbe Karten gab es bei Schwyz für Martin Von Euw (46.) und Manuel Gisler (53.).

Schwyz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Sieben Punkte bedeuten Rang 7. Schwyz hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Schwyz geht es auf fremdem Terrain gegen FC Stans (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Für Erstfeld hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 6. Erstfeld hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Erstfeld spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Steinhausen (Platz 8). Das Spiel findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: SC Schwyz - ESC Erstfeld 1:1 (1:0) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 15. Ajhan Zejnulai 1:0. 82. Pirmin Baumann 1:1. – Schwyz: Kevin Dudle, Martin Von Euw, Manuel Gisler, Ramon Betschart, Nicola Holdener, Jonas Steiner, Demian Siegwart, Lars Suter, Joshua Bossart, Ajhan Zejnulai, Adnan Suljovic. – Erstfeld: Markus Bürgler, Tim Häfliger, David Epp, Mattia Epp, Nino Epp, Matteo Zgraggen, Gian-Luca Tresch, Patrik Wyrsch, Pirmin Baumann, Michael Baumann, Silvan Baumann. – Verwarnungen: 29. Nino Epp, 46. Martin Von Euw, 53. Manuel Gisler – Ausschluss: 90. Nino Epp.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

