4. Liga, Gruppe 6 Raffael Metzler führt Littau mit vier Toren zum Sieg gegen Ruswil Littau gewinnt am Sonntag zuhause gegen Ruswil 9:1.

Ruswil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Johann Simon ging das Team in der 19. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 21, als Marvin Kottmann für Littau erfolgreich war.

Danach drehte Littau auf. Das Team schoss ab der 23. Minute noch acht weitere Tore, während Ruswil kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 9:1.

Matchwinner für Littau war Raffael Metzler, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Littau waren: Marvin Kottmann (2 Treffer), Stefano Bilotta (1 Treffer), Mischa Tomé (1 Treffer) und Fabio Fontanella (1 Treffe.) einziger Torschütze für Ruswil war: Johann Simon (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Littau erhielt: Tiziano Salatino (73.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Ruswil, Reto Bachmann (55.) kassierte sie.

Littau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.6 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Ruswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.5 Tore pro Partie (Rang 9).

Littau verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Littau hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Littau auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Emmenbrücke II. Diese Begegnung findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Unverändert liegt Ruswil auf Rang 9. Das Team hat null Punkte. Ruswil muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Nullmal verlor Ruswil zuhause und dreimal auswärts.

Ruswil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Schötz II an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Littau III - FC Ruswil 9:1 (4:1) - Ruopigen, Littau – Tore: 19. Johann Simon 0:1. 21. Marvin Kottmann 1:1. 23. Stefano Bilotta 2:1. 41. Marvin Kottmann 3:1. 44. Raffael Metzler 4:1. 50. Raffael Metzler (Penalty) 5:1.61. Raffael Metzler 6:1. 65. Raffael Metzler 7:1. 79. Fabio Fontanella (Penalty) 8:1.86. Mischa Tomé 9:1. – Littau: Jonas Koch, Fabio Fontanella, Michael Krauer, Mischa Tomé, Fabian Crusco, Patrick Eggeling, Tiziano Salatino, Tom Lemmens, Raffael Metzler, Marvin Kottmann, Stefano Bilotta. – Ruswil: Etienne Schmid, Raphael Heini, Joel Bachmann, Moreno Sieber, Fabian Schwegler, Marco Fellmann, Amon Buchmann, Michael Hirzel, Johann Simon, Joel Günter, Egzon Dervisi. – Verwarnungen: 55. Reto Bachmann, 73. Tiziano Salatino.

