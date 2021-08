3. Liga, Gruppe 3 Reiden bezwingt auswärts Knutwil Reiden siegt auswärts 3:1 gegen Knutwil im zweiten Spiel der Saison.

Das Skore eröffnete Domenico Gervasio in der 45. Minute. Er traf für Reiden zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Reiden stellte Mark Dedaj in Minute 62 her. Linus Glanzmann baute in der 67. Minute die Führung für Reiden weiter aus (3:0). Yuri Spiess sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Knutwil: er traf in der 94. Minute zum 1:3

Gelbe Karten gab es bei Reiden für Mark Dedaj (27.), Sebastian Dettwiler (35.) und Benjamin Koch (73.). Bei Knutwil erhielten Severino Rütter (27.) und Lars Lötscher (48.) eine gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Reiden mit vier Punkten auf dem vierten Rang. Für Reiden geht es daheim gegen FC Nottwil weiter. Das Spiel findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Knutwil liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 6. Knutwil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf das stark gestartete Team FC Wolhusen. Das Spiel findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Telegramm: FC Knutwil - SC Reiden 1:3 (0:1) - Seebli, Knutwil – Tore: 45. Domenico Gervasio 0:1. 62. Mark Dedaj 0:2. 67. Linus Glanzmann 0:3. 94. Yuri Spiess 1:3. – Knutwil: Patrick Meyer, Severino Rütter, Pascal Steinmann, Manuel Schärli, Camille Kuster, Severin Wüest, Mathias Kurmann, Samuel Burkard, Simon Habermacher, Lars Lötscher, Dennis Amstutz. – Reiden: Severin Steiner, Benjamin Koch, Kristjan Jetishi, Kevin Schmid, Sebastian Dettwiler, Hannes Glanzmann, Linus Glanzmann, Gian Cavegn, Domenico Gervasio, Denis Durakovic, Mark Dedaj. – Verwarnungen: 27. Severino Rütter, 27. Mark Dedaj, 35. Sebastian Dettwiler, 48. Lars Lötscher, 73. Benjamin Koch.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Nottwil - FC Sempach 3:0, FC Altbüron-Grossdietwil - FC Entlebuch 2:4, FC Ruswil - FC Dagmersellen 3:1, FC Knutwil - SC Reiden 1:3, FC Escholzmatt-Marbach - FC Buttisholz 0:1

Tabelle: 1. FC Entlebuch 2 Spiele/6 Punkte (7:4). 2. FC Wolhusen 2/6 (8:0), 3. FC Ruswil 2/4 (5:3), 4. SC Reiden 2/4 (5:3), 5. FC Buttisholz 2/4 (2:1), 6. FC Knutwil 2/3 (4:4), 7. FC Nottwil 1/1 (2:2), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 2/1 (2:5), 9. FC Altbüron-Grossdietwil 2/1 (3:5), 10. FC Sempach 1/0 (1:3), 11. FC Dagmersellen 2/0 (3:6), 12. FC Escholzmatt-Marbach 2/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 07:30 Uhr.