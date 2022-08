3. Liga, Gruppe 3 Reiden bezwingt zum Auftakt auswärts Wolhusen – Später Siegtreffer Reiden siegt auswärts gegen Wolhusen: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1.

(chm)

Reiden geriet zunächst in Rückstand, als Pashk Berisha in der 54. Minute die zwischenzeitliche Führung für Wolhusen gelang. In der 64. Minute glich Reiden jedoch aus und ging in der 89. Minute in Führung. Torschützen waren Mark Dedaj und Linus Glanzmann.

Bei Reiden erhielten Kristjan Jetishi (35.) und Endrit Rexhepi (80.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Wolhusen für Joel Hänsli (57.) und Valon Coli (86.).

Reiden reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Reiden in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Altbüron-Grossdietwil. Das Spiel findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Nach dem ersten Spiel steht Wolhusen auf dem achten Rang. Auf Wolhusen wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das neuntplatzierte Team FC Escholzmatt-Marbach, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (25. August) (20.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Wolhusen - SC Reiden 1:2 (0:0) - Blindei, Wolhusen – Tore: 54. Pashk Berisha 1:0. 64. Mark Dedaj 1:1. 89. Linus Glanzmann 1:2. – Wolhusen: David Wicki, Yanick Zurkirchen, Roland Burri, Raphael Scheuber, Joel Hänsli, Michael Stöckli, Levin Studer, Daniel Brunner, Pashk Berisha, Alain Brunner, Thomas Burri. – Reiden: Manuel Steinmann, Janic Vogel, Benjamin Koch, Andrin Fumagalli, Patrick Bösch, Linus Glanzmann, Lorenzo Dantas Cardoso, Kristjan Jetishi, Domenico Gervasio, Pascal Strahm, Mark Dedaj. – Verwarnungen: 35. Kristjan Jetishi, 57. Joel Hänsli, 80. Endrit Rexhepi, 86. Valon Coli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 21:38 Uhr.