4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Reiden entscheidet Spitzenspiel gegen Ruswil für sich Reiden setzt seine Siegesserie auch gegen Ruswil fort. Das 4:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Das erste Tor der Partie fiel für Ruswil: Egzon Dervisi brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Es war ein Elfmeter. Gleichstand stellte Dominic Gautschi durch seinen Treffer für Reiden in der 17. Minute her. Der gleiche Dominic Gautschi war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Reiden verantwortlich. Er traf erneut in der 45. Spielminute.

Dominik Kneubühler sorgte in der 46. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Reiden. Pascal Jordi baute in der 62. Minute die Führung für Reiden weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Jens Bucher in der 85. Minute her, als er für Ruswil auf 2:4 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Reiden: Die total 18 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match.

Reiden rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach acht Spielen hat das Team 14 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Reiden hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Reiden ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage muss Ruswil die Tabellenführung abgeben. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Ruswil erstmals wieder. Ruswil verlor zudem erstmals zuhause.

Für Ruswil ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Reiden - FC Ruswil 4:2 (3:1) - Spielnummer: 210540 – Tore: 4. Egzon Dervisi (Penalty) 0:1.17. Dominic Gautschi 1:1. 45. Dominic Gautschi 2:1. 46. Dominik Kneubühler 3:1. 62. Pascal Jordi 4:1. 85. Jens Bucher 4:2. – Reiden: Yannik Fischer, Gianluca De Lucia, Jörg Bühlmann, Livio Cordaro, Ueli Riedweg, Pascal Jordi, Manuel Moor, Diego Lang, Joel Wirz, Dominic Gautschi, Dominik Kneubühler. – Ruswil: Sven Albisser, Luiz Cruz, Etienne Schmid, Moreno Sieber, Fabian Schwegler, Raphael Heini, Jan Primus, David Eggenschwiler, Jens Bucher, Johann Simon, Egzon Dervisi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

