3. Liga, Gruppe 3 Reiden gewinnt deutlich gegen Altbüron-Grossdietwil – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Reiden zuhause gegen Altbüron-Grossdietwil 3:0. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team.

(chm)

Patrick Bösch schoss Reiden in der 19. Minute zur 1:0-Führung. Reiden baute die Führung in der 48. Minute (Endrit Rexhepi) weiter aus (2:0). Linus Glanzmann schoss das 3:0 (93. Minute) für Reiden und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Reiden erhielten Pascal Strahm (91.), Simon Planzer (92.) und Biond Balazi (94.) eine gelbe Karte. Altbüron-Grossdietwil blieb ohne Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Reiden auf dem zweiten Rang. Reiden bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Das Spiel findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Altbüron-Grossdietwil liegt nach Spiel 2 auf Rang 5. Altbüron-Grossdietwil spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Escholzmatt-Marbach (Rang 11). Das Spiel findet am Donnerstag (1. September) statt (20.15 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Telegramm: SC Reiden - FC Altbüron-Grossdietwil 3:0 (1:0) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 19. Patrick Bösch 1:0. 48. Endrit Rexhepi 2:0. 93. Linus Glanzmann 3:0. – Reiden: Severin Steiner, Benjamin Koch, Simon Planzer, Andrin Fumagalli, Patrick Bösch, Endrit Rexhepi, Lorenzo Dantas Cardoso, Kristjan Jetishi, Linus Glanzmann, Mark Dedaj, Domenico Gervasio. – Altbüron-Grossdietwil: Armend Tarashaj, Ramon Blum, Kilian Affentrager, Louis Geiser, Sven Geiser, Flavio Peter, Sandro Huwiler, Rouven Corti, Eliess Rölli, Endrit Tarashaj, Liberat Gashi. – Verwarnungen: 91. Pascal Strahm, 92. Simon Planzer, 94. Biond Balazi.

