3. Liga, Gruppe 3 Reiden holt sich drei Punkte gegen Nottwil – Kristjan Jetishi entscheidet Spiel Sieg für Reiden: Gegen Nottwil gewinnt das Team am Dienstag zuhause 2:1.

(chm)

Reiden geriet zunächst in Rückstand, als Raffael Metzler in der 14. Minute die zwischenzeitliche Führung für Nottwil gelang. In der 21. Minute glich Reiden jedoch aus und ging in der 63. Minute in Führung. Torschützen waren Andrin Fumagalli und Kristjan Jetishi.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Nottwil sah Robin Schnider (62.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Nottwil weitere vier gelbe Karten. Bei Reiden erhielten Domenico Gervasio (40.) und Liam Küng (47.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Reiden zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Reiden um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 8. Reiden hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Reiden daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Buttisholz (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am Samstag (29. April) statt (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Mit der Niederlage liegt Nottwil wieder auf einem Abstiegsplatz. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Nottwil hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Nottwil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Wolhusen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (29. April) (18.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Telegramm: SC Reiden - FC Nottwil 2:1 (1:1) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 14. Raffael Metzler 0:1. 21. Andrin Fumagalli (Penalty) 1:1.63. Kristjan Jetishi 2:1. – Reiden: Severin Steiner, Patrick Bösch, Sebastian Dettwiler, Andrin Fumagalli, Kevin Schmid, Janic Vogel, Manuel Moor, Liam Küng, Bogdan Kocev, Domenico Gervasio, Linus Glanzmann. – Nottwil: Daniel Socaci, Louis Willimann, Nicola Lichtsteiner, Raffael Metzler, Arno Wildi, Pascal Bühlmann, Maël Stirnemann, Cornel Schmidiger, Arian Bislimi, Nico Hodel, Robin Schnider. – Verwarnungen: 40. Domenico Gervasio, 42. Arian Bislimi, 43. Robin Schnider, 47. Liam Küng, 78. Michael Peter, 93. Pascal Bühlmann – Ausschluss: 62. Robin Schnider.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.04.2023 22:34 Uhr.