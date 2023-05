3. Liga, Gruppe 3 Reiden mit drei Punkten auswärts gegen Sursee – Dominik Kneubühler trifft spät zum Sieg Reiden behielt im Spiel gegen Sursee am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Reiden geriet zunächst in Rückstand, als Edi Nikollprenkaj in der 65. Minute die zwischenzeitliche Führung für Sursee gelang. In der 67. Minute glich Reiden jedoch aus und ging in der 86. Minute in Führung. Torschützen waren Benjamin Koch und Dominik Kneubühler.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Reiden zu den Besten: Die total 26 Gegentore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 3).

Reiden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 28 Punkten auf Rang 6. Reiden hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Reiden spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Escholzmatt-Marbach (Rang 12). Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Nach der Niederlage büsst Sursee zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 8. Sursee hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Sursee spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Nottwil (Platz 11). Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Sursee - SC Reiden 1:2 (0:0) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 65. Edi Nikollprenkaj 1:0. 67. Benjamin Koch 1:1. 86. Dominik Kneubühler 1:2. – Sursee: Adonis Mehmetaj, Dario Buco, Emir Demirtas, Ruben Lustenberger, Andy Macieira César, Leorent Hulaj, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Emanuel Preni, Edi Nikollprenkaj, Mitko Stojchev, Samuel Bisang. – Reiden: Severin Steiner, Patrick Bösch, Benjamin Koch, Sebastian Dettwiler, Sven Neher, Liam Küng, Biond Balazi, Janic Vogel, Linus Glanzmann, Manuel Moor, Jan Nietlispach. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

