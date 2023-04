4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Reiden mit Sieg gegen Willisau Reiden gewinnt am Sonntag zuhause gegen Willisau 2:2.

(chm)

Willisau geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 94. Minute doch noch einen Punkt.

Ueli Riedweg eröffnete in der 42. Minute das Skore, als er für Reiden das 1:0 markierte. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Nur drei Minuten später traf Martin Gerber für Willisau zum 1:1-Ausgleich. Per Penalty traf Dominic Gautschi in der 72. Minute zur 2:1-Führung für Reiden. Zum Ausgleich für Willisau traf Marc Niederberger in der 94. Minute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Reiden sah Gianluca De Lucia (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Reiden weitere vier gelbe Karten. Bei Willisau erhielten Jozef Chovancak (21.), Jonas Staffelbach (87.) und Marc Niederberger (88.) eine gelbe Karte.

Reiden reiht sich nach dem Spiel auf Rang 7 ein. Reiden trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Buttisholz (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Willisau liegt nach Spiel 2 auf Rang 4. Im nächsten Spiel kriegt es Willisau in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ruswil. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: SC Reiden - FC Willisau 2:2 (1:1) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 42. Ueli Riedweg 1:0. 45. Martin Gerber 1:1. 72. Dominic Gautschi (Penalty) 2:1.94. Marc Niederberger 2:2. – Reiden: Yannik Fischer, Gianluca De Lucia, Jörg Bühlmann, Nicolas Berger, Ueli Riedweg, Joel Wirz, Jan Nietlispach, Diego Lang, Aaron Gerhard, Marco Ferrara, Drin Krasniqi. – Willisau: Jonas Achermann, Jozef Chovancak, Marco Lötscher, Marc Niederberger, Fabian Waltisberg, Martin Gerber, Jonas Steiger, Philip Arnold, Pascal Rölli, Michael Kurmann, Jonas Staffelbach. – Verwarnungen: 21. Jozef Chovancak, 28. Nicolas Berger, 73. Gianluca De Lucia, 85. Manuel Moor, 87. Jonas Staffelbach, 88. Daniele Palermo, 88. Marc Niederberger – Ausschluss: 93. Gianluca De Lucia.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 23:59 Uhr.