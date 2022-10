4. Liga, Gruppe 6 Reiden verliert gegen Seriensieger Schötz – Rexhep Bezera als Matchwinner Schötz reiht Sieg an Sieg: Gegen Reiden hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

Die Entscheidung fiel in der 68. Minute, als Rexhep Bezera den Treffer zum 3:2 für Schötz erzielte.

Zum Auftakt der Partie hatte Joel Wirz sein Team in der 1. Minute in Führung geschossen. Per Elfmeter glich Christian Binde das Spiel in der 10. Minute für Schötz wieder aus. Lee Jordan Djambou brachte Schötz 2:1 in Führung (50. Minute). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 60, als Dominic Gautschi für Reiden erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schötz für Arbnor Salihaj (59.), Oliver Frey (64.) und Mhill Mirakaj (65.). Reiden behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Schötz hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Schötz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 2. Für Schötz ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Schötz geht es daheim gegen FC Gunzwil (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Für Reiden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Reiden war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Reiden spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Eibuselection CF (Platz 5). Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz RUAG, Emmen).

Telegramm: SC Reiden - FC Schötz II 2:3 (1:1) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 1. Joel Wirz 1:0. 10. Christian Binde (Penalty) 1:1.50. Lee Jordan Djambou 1:2. 60. Dominic Gautschi 2:2. 68. Rexhep Bezera 2:3. – Reiden: Adrian Bienz, Lionel Tschumper, Kevin Bieri, Jörg Bühlmann, Pascal Wirz, Diego Lang, Joel Wirz, Dominic Gautschi, Nicolas Berger, Ueli Riedweg, Daniele Palermo. – Schötz: Elias Vogel, Michael Kronenberg, Simon Näf, Arbnor Salihaj, Simon Lustenberger, Christian Binde, Mhill Mirakaj, Fabio Schacher, Michael Erni, Oliver Frey, Lee Jordan Djambou. – Verwarnungen: 59. Arbnor Salihaj, 64. Oliver Frey, 65. Mhill Mirakaj.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

