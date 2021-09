Corona-Langzeitfolgen Ausgeliefert, frustriert, erschöpft: Zwei Long-Covid-Patientinnen erzählen

Zwei Zugerinnen stehen mitten im Leben, als sie an Corona erkranken. Seit der Infektion ist in ihrem Alltag nichts mehr, wie es war: Beide leiden am Post-Covid-19-Syndrom, auch «Long Covid» genannt. Wir haben nachgefragt, wie es ihnen geht.