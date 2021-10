4. Liga, Gruppe 1 Robin Lindauer führt Schattdorf mit drei Toren zum Sieg gegen Brunnen Sieg für Schattdorf: Gegen Brunnen gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:2.

(chm)

Schon früh setzte Schattdorf dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 10. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Schattdorf noch auf 5:2.

Brunnen waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (10. Minute) und zum 2:5 (88. Minute).

Matchwinner für Schattdorf war Robin Lindauer, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Schattdorf waren: Ueli Gisler (1 Treffer) und Alessio Montaquila (1 Treffe.) einziger Torschütze für Brunnen war: Gaétan Stieger (1 Treffer). Ein Tor für Brunnen war ein Eigentor des Gegners.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schattdorf erhielten Mike Gamma (33.) und Livio Arnold (88.) eine gelbe Karte. Für Brunnen gab es keine Karte.

In der Gruppe ist Schattdorf in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 17 Tore erzielte.

Schattdorf rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Das Team hat nach sechs Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Schattdorf hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Schattdorf auswärts mit FC Rotkreuz II (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportpark Rotkreuz, Rotkreuz).

Für Brunnen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 4. Für Brunnen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Brunnen geht es in einem Heimspiel gegen SC Cham III (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (18.00 Uhr, Schoeller).

Telegramm: FC Schattdorf - FC Brunnen 5:2 (3:1) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 10. Alessio Montaquila 1:0. 10. Gaétan Stieger 1:1. 15. Robin Lindauer (Penalty) 2:1.41. Ueli Gisler 3:1. 58. Robin Lindauer 4:1. 61. Robin Lindauer 5:1. 88. Eigentor (Simon Muoser) 5:2. – Schattdorf: Fabio Moser, Alessio Montaquila, Tim Häfliger, Janik Gerig, Thomas Gehrig, Loris Gerig, Christian Gisler, Mike Gamma, Simon Muoser, Robin Lindauer, Ueli Gisler. – Brunnen: Juri Schelbert, Leon Meffert, Marc Schumacher, Ben Bühler, Raffael Spezia, Remo Camenzind, Aron Camenzind, Luka Pecar, Gaétan Stieger, Vivian Inderbitzin, Din Lekic. – Verwarnungen: 33. Mike Gamma, 88. Livio Arnold.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Menzingen - Weggiser SC 1:4, FC Schattdorf - FC Brunnen 5:2, SC Steinhausen - FC Rotkreuz II 2:2

Tabelle: 1. FC Schattdorf 6 Spiele/13 Punkte (17:6). 2. FC Aegeri 2 6/13 (17:12), 3. SC Steinhausen 6/12 (17:7), 4. FC Brunnen 6/9 (14:15), 5. Weggiser SC 6/9 (14:10), 6. SC Cham III 6/9 (16:18), 7. FC Rotkreuz II 6/8 (12:15), 8. SC Menzingen 6/7 (9:12), 9. SC Goldau III 5/3 (6:12), 10. FC Walchwil 5/0 (4:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 15:26 Uhr.