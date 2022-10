3. Liga, Gruppe 3 Roderic Bucher führt Zell mit drei Toren zum Sieg gegen Altbüron-Grossdietwil Zell behielt im Spiel gegen Altbüron-Grossdietwil am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Sandro Huwiler, der in der 6. Minute für Altbüron-Grossdietwil zum 1:0 traf. Durch Penalty kam es in der 10. Minute zum Ausgleich für Zell. Roderic Bucher verwandelte erfolgreich. In der 36. Minute war es an Concorde Nyaminani, Altbüron-Grossdietwil 2:1 in Führung zu bringen.

Der Ausgleich für Zell fiel in der 48. Minute (Lionel Bangerter). In der 80. Minute schoss Roderic Bucher Zell mittels Elfmeter in Führung (3:2). Nur neun Minute später traf Roderic Bucher erneut, so dass es in der 89. Minute 4:2 für Zell hiess. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Gelbe Karten gab es bei Altbüron-Grossdietwil für Flavio Peter (73.), Patrick Wirz (79.) und Liberat Gashi (82.). Eine Verwarnung gab es für Zell, nämlich für Timon Bucher (17.).

In seiner Gruppe hat Zell den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.4 Tore pro Partie.

Zell bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 23 Punkte bedeuten Rang 3. Für Zell ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Zell zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Nach der Niederlage büsst Altbüron-Grossdietwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 8. Altbüron-Grossdietwil hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Altbüron-Grossdietwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ruswil (Platz 4). Das Spiel findet am 18. März statt (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Zell - FC Altbüron-Grossdietwil 4:2 (1:2) - Gass, Zell – Tore: 6. Sandro Huwiler 0:1. 10. Roderic Bucher (Penalty) 1:1.36. Concorde Nyaminani 1:2. 48. Lionel Bangerter 2:2. 80. Roderic Bucher (Penalty) 3:2.89. Roderic Bucher (Penalty) 4:2. – Zell: Pascal Gerber, Raphael Ritter, Timon Bucher, Santiago Lopez Garcia, Nino Birrer, Lionel Bangerter, Roderic Bucher, Fabian Knupp, Kevin Bürli, Lorin Bättig, Flavio Peter. – Altbüron-Grossdietwil: Sandro Mehr, Raphael Schulthess, Kilian Affentrager, Sven Geiser, Lukas Imbach, Eliess Rölli, Sandro Huwiler, Flavio Peter, Rouven Corti, Concorde Nyaminani, Liberat Gashi. – Verwarnungen: 17. Timon Bucher, 73. Flavio Peter, 79. Patrick Wirz, 82. Liberat Gashi.

