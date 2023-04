4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Root bezwingt Brunnen Root behielt im Spiel gegen Brunnen am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Michael Christen eröffnete in der 34. Minute das Skore, als er für Root das 1:0 markierte. Gabriell Domgjoni glich in der 35. Minute für Brunnen aus. Es hiess 1:1. Dukagjin Radi brachte Root 2:1 in Führung (43. Minute).

Claudio Strebel erhöhte in der 53. Minute zur 3:1-Führung für Root. Jaél Gosswiler baute in der 70. Minute die Führung für Root weiter aus (4:1). In der 79. Minute sorgte Lev Reygel noch für Resultatkosmetik für Brunnen. Er traf zum 2:4-Schlussstand. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Brunnen für Nikola Vodanovic (24.) und Besmir Rexhaj (44.). Für Root gab es keine Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Root auf dem zweiten Rang. Für Root geht es auf fremdem Terrain gegen Luzerner SC (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

In der Tabelle steht Brunnen nach dem zweiten Spiel auf Rang 9. Brunnen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Hünenberg III (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (14.00 Uhr, Schoeller).

Telegramm: SK Root - FC Brunnen b 4:2 (2:1) - Unterallmend, Root – Tore: 34. Michael Christen 1:0. 35. Gabriell Domgjoni 1:1. 43. Dukagjin Radi 2:1. 53. Claudio Strebel 3:1. 70. Jaél Gosswiler 4:1. 79. Lev Reygel (Penalty) 4:2. – Root: Dario Bühler, Dukagjin Radi, Arno Kost, Davide Scorrano, Roland Schnider, Pascal Kunz, Finn Schürmann, Claudio Strebel, Raphael Knüsel, Jaél Gosswiler, Michael Christen. – Brunnen: Amar Golos, Genc Haxhija, Markus Hanno, Besmir Rexhaj, Adrian Berbatovci, Pali Berisha, Gabriell Domgjoni, Nikola Vodanovic, Albert Domgjoni, Gjergj Domgjoni, Lev Reygel. – Verwarnungen: 24. Nikola Vodanovic, 44. Besmir Rexhaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 00:57 Uhr.