3. Liga, Gruppe 2 Root bezwingt Malters – Michael Wigger trifft zum Sieg Sieg für Root: Gegen Malters gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 3:2.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 67. Minute, als Michael Wigger den Treffer zum 3:2 für Root erzielte.

In der 6. Minute hatte Stefan Theiler zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 41. Minute, als Michel Stephan für Malters traf. Dalijan Etemi schoss Malters in der 50. Minute zur 2:1-Führung. Gleichstand stellte Jan Schenk durch seinen Treffer für Root in der 64. Minute her.

Bei Malters erhielten Reto Bachmann (55.), Simon Gloggner (78.) und Julian Birri (84.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Root, Michael Wigger (55.) kassierte sie.

Root machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Root hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Root tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Mit der Niederlage rückt Malters in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 4. Malters hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Malters daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte Olympique Lucerne. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: SK Root - FC Malters 3:2 (1:1) - Unterallmend, Root – Tore: 6. Stefan Theiler 1:0. 41. Michel Stephan 1:1. 50. Dalijan Etemi 1:2. 64. Jan Schenk 2:2. 67. Michael Wigger (Penalty) 3:2. – Root: David Meier, Patrik Wymann, Adriano Confortola, Pascal Christen, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Stefan Theiler, Ben Meierhans, Edi Zec, Franco Ineichen, Jan Schenk, Piero Ricci. – Malters: Mauro Vivian, Reto Bachmann, Samuel Furrer, Tim Lustenberger, Alessandro Calabrese, Dalijan Etemi, Levin Bucheli, Simon Gloggner, Julian Birri, Michel Stephan, Prenk Marki. – Verwarnungen: 55. Michael Wigger, 55. Reto Bachmann, 78. Simon Gloggner, 84. Julian Birri.

Tabelle: 1. FC Horw 5 Spiele/15 Punkte (22:0). 2. FC Gunzwil 5/12 (12:8), 3. FC Kickers Luzern 5/12 (8:5), 4. FC Malters 6/12 (15:13), 5. SK Root 6/9 (12:14), 6. FC Adligenswil 5/8 (18:10), 7. FC Ebikon I 5/6 (6:8), 8. SC Buochs 5/6 (11:16), 9. FC Hitzkirch 5/4 (4:11), 10. FC Hergiswil II 5/4 (7:10), 11. SC Kriens U23 5/3 (7:11), 12. Olympique Lucerne 5/0 (7:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2021 13:24 Uhr.