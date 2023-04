3. Liga, Gruppe 2 Root holt sich drei Punkte gegen Ebikon – Siegtreffer in allerletzter Minute Root behielt im Spiel gegen Ebikon am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Root gelang nach 56 Minuten Rückstand eine späte Wende: Erst in den letzten Minuten sicherte sich das Team zunächst durch den Ausgleich von Denis Konjevic (79) und dann durch den Siegtreffer von Alberto Fernandez Gonzalez den Erfolg. Zuvor war Root den grösseren Teil des Spiels zurückgelegen, nachdem Burhan Dugan in der 23. Minute Ebikon in Führung gebracht hatte.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Ebikon sah Filipe Rodrigues Almeida (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ambroz Simoni (24.) und Filipe Rodrigues Almeida (77.). Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Root.

Die Tabellensituation bleibt für Root unverändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 11. Root hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Root trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Adligenswil (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 7. Mai statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Für Ebikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 8. Ebikon hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Ebikon geht es zuhause gegen SC Kriens II (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: SK Root - FC Ebikon I 2:1 (0:1) - Unterallmend, Root – Tore: 23. Burhan Dugan (Penalty) 0:1.79. Denis Konjevic 1:1. 95. Alberto Fernandez Gonzalez 2:1. – Root: David Meier, Franco Ineichen, Adriano Confortola, Tim Meierhans, Denis Konjevic, Pascal Christen, Alberto Fernandez Gonzalez, Edi Zec, Nedal Ahmad, Philipp Bächler, Andri Krieger. – Ebikon: Fabio Fries, Fabio Da Fonte Pais, Filipe Rodrigues Almeida, Manuel Troxler, Ambroz Simoni, Renato Roth, Noah Schurtenberger, Manuel Ordonez, Boris Rancic, Eloy Manuel Aneas Barrios, Burhan Dugan. – Verwarnungen: 24. Pascal Christen, 24. Ambroz Simoni, 68. David Meier, 75. Pascal Christen, 77. Denis Konjevic, 77. Filipe Rodrigues Almeida, 83. Claudio Strebel – Ausschluss: 88. Filipe Rodrigues Almeida.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 20:40 Uhr.