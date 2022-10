Frauen 2. Liga Root holt sich drei Punkte gegen Luzern Frauen Sieg für Root: Gegen Luzern Frauen gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:4.

(chm)

Luzern Frauen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Ronja Hofstetter ging das Team in der 9. Minute in Führung. Gleichstand war in der 32. Minute hergestellt: Sarina Sidler traf für Root.

Danach drehte Root auf. Das Team schoss ab der 42. Minute noch fünf weitere Tore, während Luzern Frauen noch drei Treffer gelangen (zum 2:3 (57. Minute), 3:6 (88. Minute) und 4:6 (90. Minute)). Der Endstand lautete 6:4.

Die Torschützinnen für Root waren: Sarina Sidler (2 Treffer), Michele Christen (2 Treffer) und Arife Vranja (2 Treffer). Die Torschützinnen für Luzern Frauen waren: Ronja Hofstetter, Nadja Beroud, Livia Steiner und Anja Baumgartner.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Root schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 23 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match.

Die Abwehr von Luzern Frauen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 7).

Die Tabellensituation bleibt für Root unverändert. 15 Punkte bedeuten Rang 2. Für Root ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Als nächstes tritt Root in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team Team Uri Frauen I zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (20.15 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Für Luzern Frauen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 6. Luzern Frauen hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Luzern Frauen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Willisau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 16. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: SK Root - FC Luzern Frauen 2 6:4 (2:1) - Unterallmend, Root – Tore: 9. Ronja Hofstetter 0:1. 32. Sarina Sidler 1:1. 42. Michele Christen 2:1. 48. Arife Vranja 3:1. 57. Livia Steiner 3:2. 68. Michele Christen 4:2. 75. Arife Vranja 5:2. 85. Sarina Sidler 6:2. 88. Nadja Beroud (Penalty) 6:3.90. Anja Baumgartner 6:4. – Root: Sara Antolino, Fabiola Sidler, Arife Vranja, Nadja Schmidiger, Noelle Grau, Gabrijella Sakica, Rita Landis, Vanesa Hazeraj, Michele Christen, Sarina Sidler, Melanie Burri. – Luzern Frauen: Raissa Cordovil Da Silva, Havva Altun, Laura Gnos, Jaqueline Portmann, Livia Steiner, Julia Odermatt, Noemi Schnellmann, Chiara Mercurio, Ronja Hofstetter, Filomena Gjidoda, Nadja Beroud. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 16:28 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.