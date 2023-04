4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Root mit drei Punkten auswärts gegen Luzerner SC – Luis Pföstl entscheidet Spiel Sieg für Root: Gegen Luzerner SC gewinnt das Team am Sonntag auswärts 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Root gelang Luis Pföstl in der 54. Minute. In der 32. Minute hatte Roland Schnider Root in Führung gebracht. Der Ausgleich für Luzerner SC fiel in der 41. Minute durch Besian Spahiu.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Luzerner SC gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Root für Roland Schnider (24.) und Beayan Stivens Lerma Baquero (93.).

Root hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.3 Tore pro Partie.

Root verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Root hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Root geht es auswärts gegen Zug 94 III (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (20.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Luzerner SC rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 9. Das Team hat null Punkte. Für Luzerner SC war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Luzerner SC spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Hünenberg III (Platz 7). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (13.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: Luzerner SC - SK Root 1:2 (1:1) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 32. Roland Schnider 0:1. 41. Besian Spahiu 1:1. 54. Luis Pföstl 1:2. – Luzerner SC: Manuel Reiser, Samir Jost, Andi Gashi, Jean Marc Niederberger, Eduard Tunaj, Sämi Kaufmann, Daniel Carvalho Domingues, Mathias Cukic, Lorik Pajaziti, Arben Curri, Besian Spahiu. – Root: Flavio Stalder, Jaél Gosswiler, Fabian Stirnimann, Michael Christen, Davide Scorrano, Luis Pföstl, Raphael Knüsel, Pascal Kunz, Arno Kost, Roland Schnider, Stefan Christen. – Verwarnungen: 24. Roland Schnider, 27. Jean Marc Niederberger, 70. Endrit Shabani, 86. Dominik Kabashi, 88. Mathias Cukic, 93. Beayan Stivens Lerma Baquero.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 23:54 Uhr.