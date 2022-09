Frauen 2. Liga Root mit Sieg gegen Horw Root hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Horw setzt es zuhause ein 4:2 ab.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Sarina Sidler für Root. In der 5. Minute traf sie zum 1:0. Mit ihrem Tor in der 47. Minute brachte Arife Vranja Root mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Viviane Lötscher (53.) reduzierte sich der Rückstand für Horw auf ein Tor (1:2).

Root baute die Führung in der 62. Minute (Vanesa Hazeraj) weiter aus (3:1). Sarina Sidler baute in der 90. Minute die Führung für Root weiter aus (4:1). In der 92. Minute sorgte Ingrid Geisser noch für Resultatkosmetik für Horw. Sie traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Root liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Für Root geht es auswärts gegen FC Küssnacht a/R (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 11. September statt (16.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Nach dem zweiten Spiel steht Horw auf dem siebten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Horw zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Willisau. Das Spiel findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: SK Root - FC Horw 4:2 (1:0) - Unterallmend, Root – Tore: 5. Sarina Sidler 1:0. 47. Arife Vranja 2:0. 53. Viviane Lötscher 2:1. 62. Vanesa Hazeraj 3:1. 90. Sarina Sidler 4:1. 92. Ingrid Geisser 4:2. – Root: Sara Antolino, Noelle Grau, Luana Betschen, Nadja Schmidiger, Arife Vranja, Melanie Burri, Michele Christen, Karin Thalmann, Rita Landis, Sibylle Thalmann, Sarina Sidler. – Horw: Sarah Bürgi, Ladina Ringeisen, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Viviane Lötscher, Vivienne van de Rijt, Tiziana Rothenfluh, Fabienne Engel, Ramona Heer, Michaela Zellweger, Selina Portmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 16:16 Uhr.

