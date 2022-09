4. Liga, Gruppe 2 Root sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Ibach Sechs Tore sind zwischen Ibach und Root gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Bis zur 68. Minute ging Ibach deutlich in Führung, nämlich 3:1. Die Treffer erzielte(.) silvio Auf der Maur (21., 58.) und Erik Pastva (68.). Für Root erfolgreich war bis dahin Stephan Wigger (56.).

In der 75. Minute gelang Root (Stephan Wigger) der Anschlusstreffer (2:3). Kurz vor Schluss, in der 83. Minute, traf Ruben Antonio Barbosa Araujo für Root zum 3:3-Ausgleich.Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Root kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Ibach für Egson Hafezi (30.) und Cyrill Bürgi (76.).

In der Abwehr gehört Ibach zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2 (Rang 2).

Ibach steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 4). Das Team hat vier Punkte. Ibach hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Ibach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Perlen-Buchrain an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (19.30 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

In der Tabelle verliert Root Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Root hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Root geht es daheim gegen Zug 94 III (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Ibach II - SK Root 3:3 (1:0) - Gerbihof, Ibach – Tore: 21. Silvio Auf der Maur 1:0. 56. Stephan Wigger (Penalty) 1:1.58. Silvio Auf der Maur 2:1. 68. Erik Pastva 3:1. 75. Stephan Wigger 3:2. 83. Ruben Antonio Barbosa Araujo (Penalty) 3:3. – Ibach: Nando Nussbaumer, Tobias Auf der Maur, Emanuel Da Silva Fonte, Dario Hürlimann, Patrick Pfyl, Silvio Auf der Maur, Fabio Iadarola, Egson Hafezi, Lukas Teixeira Ferreira, Erik Pastva, Samuel Reichlin. – Root: Stefano Iolli, Jonas Fahrni, Mauro Zappa, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Mauro Galante, Roland Schnider, Luis Pföstl, Robin Krummenacher, Michael Christen, Andri Krieger, Stephan Wigger. – Verwarnungen: 30. Egson Hafezi, 57. Roland Schnider, 65. Stefano Iolli, 76. Cyrill Bürgi, 86. Agon Curraj, 87. Beayan Stivens Lerma Baquero.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

