3. Liga, Gruppe 2 Root siegt gegen Kriens – Siegtreffer durch Claudio Strebel Sieg für Root: Gegen Kriens gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Root gelang Claudio Strebel in der 80. Minute. In der 5. Minute hatte Jan Schenk Root in Führung gebracht. Der Ausgleich für Kriens fiel in der 35. Minute durch Luka Ignjatovic.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Root für Michael Wigger (55.) und Stefan Theiler (65.). Kriens blieb ohne Karte.

Root verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Für Root ist es der zweite Sieg in Serie. Root konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Root spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ebikon I (Platz 10). Diese Begegnung findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Kriens rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 11. Das Team hat null Punkte. Kriens hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Kriens trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Olympique Lucerne (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: SK Root - SC Kriens U23 2:1 (1:1) - Unterallmend, Root – Tore: 5. Jan Schenk 1:0. 35. Luka Ignjatovic 1:1. 80. Claudio Strebel 2:1. – Root: David Meier, Patrik Wymann, Tim Meierhans, Pascal Christen, Michael Wigger, Ben Meierhans, Piero Ricci, Edi Zec, Philipp Bächler, Jan Schenk, Bojan Vukovic. – Kriens: Joel Russo, Ngumba Mwakassa, Ibrahim Bayrak, Kimi Hüsler, Joshua Bösch, Luka Ignjatovic, Emile Ter Mkrtchyan, Veldin Subasic, Marc Unternährer, Progon Maloku, Jannik Nikaj. – Verwarnungen: 55. Michael Wigger, 65. Stefan Theiler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: Olympique Lucerne - SC Buochs 2:3, SK Root - SC Kriens U23 2:1

Tabelle: 1. FC Kickers Luzern 4 Spiele/12 Punkte (8:3). 2. FC Horw 4/12 (16:0), 3. FC Malters 3/9 (8:1), 4. FC Gunzwil 3/9 (7:3), 5. FC Adligenswil 4/7 (16:8), 6. SK Root 4/6 (8:10), 7. FC Hitzkirch 4/4 (4:5), 8. SC Buochs 4/3 (5:16), 9. FC Hergiswil II 4/3 (5:8), 10. FC Ebikon I 4/3 (4:7), 11. SC Kriens U23 4/0 (1:9), 12. Olympique Lucerne 4/0 (5:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 19:14 Uhr.