3. Liga, Gruppe 2 Root siegt nach drei Niederlagen Sieg für Root nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Hildisrieden gewinnt Root am Dienstag zuhause 2:0.

(chm)

In der 32. Minute schoss Nedal Ahmad Root mittels Elfmeter in Führung (1:0). Das letzte Tor der Partie fiel in der 73. Minute, als Igor Matic für Root auf 2:0 erhöhte.

Bei Root erhielten Edi Zec (53.) und Tim Meierhans (87.) eine gelbe Karte. Bei Hildisrieden erhielten Jonas Villiger (48.) und Silvan Ineichen (89.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Root nicht verändert. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 11. Root hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Root spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Ebikon I (Platz 8). Die Partie findet am Sonntag (30. April) statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Für Hildisrieden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Für Hildisrieden ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Fünf Spiele von Hildisrieden gingen unentschieden aus.

Für Hildisrieden geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Kickers Luzern (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Samstag (29. April) statt (19.30 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: SK Root - Hildisrieder SV 2:0 (1:0) - Unterallmend, Root – Tore: 32. Nedal Ahmad (Penalty) 1:0.73. Igor Matic 2:0. – Root: David Meier, Franco Ineichen, Adriano Confortola, Florian Bächler, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Pascal Christen, Alberto Fernandez Gonzalez, Edi Zec, Denis Konjevic, Nedal Ahmad, Andri Krieger. – Hildisrieden: Raymond Wicki, Silvan Ineichen, Jonas Villiger, Sandro Bachmann, Marcel Schmid, Marcel Wiederkehr, Manuel Estermann, Joel Estermann, Joel Krieger, Roelvis Contreras, Adrian Ineichen. – Verwarnungen: 48. Jonas Villiger, 53. Edi Zec, 87. Tim Meierhans, 89. Silvan Ineichen.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.04.2023 22:55 Uhr.