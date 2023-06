4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Root sorgt bei Eschenbach für Überraschung Überraschender Sieg für Root: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Eschenbach (1. Rang) auswärts 3:2 geschlagen.

(chm)

Eschenbach ging zunächst in Führung, als Chris Gehrig in der 42. Minute traf. Dann glich aber Stephan Wigger (54.) für Root aus. Rijad Zukic in der 72. Minute und Arno Kost in der 78. Minute brachten Root sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Eschenbach noch auf 2:3 heran. Beat Saner war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Root für Finn Schürmann (67.) und Ben Meierhans (74.). Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Sandro Honauer (53.) und Beat Saner (90.).

Die Offensive von Root hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 23 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.9 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg brachte Root über den Strich. Elf Punkte bedeuten Rang 4. Das Team rückt damit um vier Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt Luzerner SC. Root hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Root tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Littau II an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 18. Juni (14.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Trotz der Niederlage bleibt Eschenbach auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 16 Punkte auf dem Konto. Eschenbach hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Eschenbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Hünenberg III (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 18. Juni statt (14.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Eschenbach III - SK Root 2:3 (1:0) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 42. Chris Gehrig 1:0. 54. Stephan Wigger 1:1. 72. Rijad Zukic 1:2. 78. Arno Kost 1:3. 90. Beat Saner 2:3. – Eschenbach: Marco Gärtner, Thomas Kaech, Patrick Rust, Chris Gehrig, Pascal D Aria, Maik Bucher, Sandro Honauer, Severin Zimmermann, Noah Zemp, Kevin Streuli, Beat Saner. – Root: Dario Bühler, Jaél Gosswiler, Luis Pföstl, Pascal Kunz, Kevin Schöpfer, Fabian Stirnimann, Arno Kost, Michael Christen, Michael Wigger, Ben Meierhans, Finn Schürmann. – Verwarnungen: 53. Sandro Honauer, 67. Finn Schürmann, 74. Ben Meierhans, 90. Beat Saner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 00:02 Uhr.