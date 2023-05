4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Rothenburg bezwingt Alpnach – Cédric Michel entscheidet Spiel Rothenburg gewinnt am Samstag zuhause gegen Alpnach 2:1.

(chm)

Rothenburg geriet zunächst in Rückstand, als Frederico Costa Santos in der 24. Minute Alpnach 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von sechs Minuten brachten aber für Rothenburg die Wende. Noah Krummenacher schoss in der 48. Minute den Ausgleich, in der 54. Minute erzielte Cédric Michel den Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothenburg für Cédric Michel (50.), David Müller (82.) und Luca Malloci (88.). Gelbe Karten gab es bei Alpnach für Ricardo Filipe Francisco Cruz (22.), José Lemos Chaves (49.) und Filipe José Sousa Nogueira (68.).

Rothenburg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 6. Rothenburg hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Rothenburg siegte zudem erstmals auswärts.

Rothenburg tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Für Alpnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 9. Für Alpnach ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Alpnach gingen unentschieden aus.

Alpnach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Hergiswil II (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 26. Mai (20.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Rothenburg - FC Alpnach b 2:1 (0:1) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 24. Frederico Costa Santos 0:1. 48. Noah Krummenacher 1:1. 54. Cédric Michel 2:1. – Rothenburg: Sascha Matter, Noah Thürig, Cédric Michel, Luca Gisler, Noah Krummenacher, Gianni Supino, Richard Sollberger, Luca Malloci, Tim Bolzern, Fabio Schürch, David Müller. – Alpnach: Ricardo José Soeira De Almeida, Marko Kobas, Ricardo Norberto Queiros Pereira, José Lemos Chaves, Ruben Alexander De Sousa Gonçalves, Diogo Filipe Costa Santos, Nuno Micael Costa Santos, Sergio Miguel Lopes Pereira, Ricardo Filipe Francisco Cruz, Raul Micael Machado Carneiro, Carlos Filipe Da Costa Fernandes. – Verwarnungen: 22. Ricardo Filipe Francisco Cruz, 49. José Lemos Chaves, 50. Cédric Michel, 68. Filipe José Sousa Nogueira, 82. David Müller, 88. Luca Malloci.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Tabelle

