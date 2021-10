4. Liga, Gruppe 4 Rothenburg bezwingt auswärts Emmen – David Müller mit Siegtor Rothenburg gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Emmen 2:1.

(chm)

Rothenburg geriet zunächst in Rückstand, als Robin Küng in der 15. Minute die zwischenzeitliche Führung für Emmen gelang. In der 56. Minute glich Rothenburg jedoch aus und ging in der 76. Minute in Führung. Torschützen waren Erich Schnider und David Müller.

Gelbe Karten gab es bei Emmen für Kristijan Stojanov (40.), Miguel Dos Santos Ferreira (58.) und Muamer Zoronjic (86.). Bei Rothenburg erhielten Michael Von Ah (55.) und Erich Schnider (75.) eine gelbe Karte.

Rothenburg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Zehn Punkte bedeuten Rang 5. Rothenburg hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Rothenburg konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Rothenburg spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Südstern b (Platz 9). Die Partie findet am Sonntag (10. Oktober) statt (14.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Emmen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 6. Emmen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Emmen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Obergeissenstein an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Samstag (9. Oktober) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: SC Emmen a - FC Rothenburg 1:2 (1:0) - Sportanlage Feldbreite, Emmen – Tore: 15. Robin Küng 1:0. 56. Erich Schnider 1:1. 76. David Müller 1:2. – Emmen: Luca Roth, Kristijan Stojanov, Filipe Ineichen, Severo Gomez, Fadi Nasser, Bukurim Ballazhi, Ugur Sihyürek, Michael Locher, Can Köse, Miguel Dos Santos Ferreira, Robin Küng. – Rothenburg: Marco Zweili, David Müller, Richard Sollberger, Patrick Egli, Fabio Schürch, Joel Zimmermann, Thomas Müller, Cédric Nadler, Michael Von Ah, Erich Schnider, Elias Thürig. – Verwarnungen: 40. Kristijan Stojanov, 55. Michael Von Ah, 58. Miguel Dos Santos Ferreira, 75. Erich Schnider, 86. Muamer Zoronjic.

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 6 Spiele/14 Punkte (27:10). 2. SC Obergeissenstein 6/13 (19:3), 3. FC Littau II 6/12 (21:13), 4. FC Emmenbrücke II 6/11 (22:10), 5. FC Rothenburg 6/10 (13:12), 6. SC Emmen a 6/10 (19:13), 7. FC Malters 6/6 (9:17), 8. FC Eschenbach III 6/5 (11:27), 9. FC Südstern b 6/4 (9:26), 10. Luzerner SC 6/0 (12:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.10.2021 11:15 Uhr.