4. Liga, Gruppe 4 Rothenburg gewinnt deutlich gegen Südstern Sieg für Rothenburg: Gegen Südstern gewinnt das Team am Sonntag auswärts 5:0.

(chm)

Erich Schnider schoss Rothenburg in der 29. Minute zur 1:0-Führung. Patrice Reinert erhöhte in der 33. Minute zur 2:0-Führung für Rothenburg. Elias Thürig baute in der 47. Minute die Führung für Rothenburg weiter aus (3:0).

Joel Zimmermann baute in der 77. Minute die Führung für Rothenburg weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Elias Thürig in der 81. Minute, als er für Rothenburg zum 5:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Südstern für Wilson César Soares Ferreira (28.), Abilio Pedro Lopes Pereira (68.) und Daniel Dos Santos Rodrigues (71.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rothenburg, David Spiess (56.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Rothenburg zu den Besten: Die total 12 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.7 Toren pro Match (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Südstern ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.4 (Rang 9).

Rothenburg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 13 Punkte bedeuten Rang 6. Für Rothenburg ist es der zweite Sieg in Serie. Rothenburg konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Rothenburg zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Eschenbach III (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (13.30 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Für Südstern hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Südstern war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Südstern geht es auf fremdem Terrain gegen FC Littau II (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (15.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Südstern b - FC Rothenburg 0:5 (0:3) - Grenzhof, Luzern – Tore: 29. Erich Schnider 0:1. 33. Patrice Reinert 0:2. 47. Elias Thürig 0:3. 77. Joel Zimmermann 0:4. 81. Elias Thürig 0:5. – Südstern: Mergim Islami, Artur Correia Goncalves, Renato José Ervedal Carneiro, Wilson César Soares Ferreira, Joaquim Filipe Azevedo Teixeira, Orlando Miguel Rodrigues Macedo, Abilio Pedro Lopes Pereira, Fabio Rafael Teixeira Bras, Leonardo Da Rocha Duarte, Pedro Zinga, Hugo Daniel Machado Lopes. – Rothenburg: Marco Zweili, Marvin Glanzmann, Mauro Schwegler, Luca Gisler, Fabio Schürch, Thomas Müller, David Müller, Erich Schnider, Patrice Reinert, Michael Von Ah, Elias Thürig. – Verwarnungen: 28. Wilson César Soares Ferreira, 56. David Spiess, 68. Abilio Pedro Lopes Pereira, 71. Daniel Dos Santos Rodrigues.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Südstern b - FC Rothenburg 0:5, Luzerner SC - FC Emmenbrücke II 0:10

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 7 Spiele/15 Punkte (29:12). 2. FC Emmenbrücke II 7/14 (32:10), 3. SC Obergeissenstein 7/13 (20:5), 4. SC Emmen a 7/13 (21:14), 5. FC Littau II 7/13 (23:15), 6. FC Rothenburg 7/13 (18:12), 7. FC Eschenbach III 7/8 (14:28), 8. FC Malters 7/6 (10:20), 9. FC Südstern b 7/4 (9:31), 10. Luzerner SC 7/0 (12:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 17:25 Uhr.