2. Liga Rothenburg gewinnt klar gegen Obergeissenstein Rothenburg gewinnt am Dienstag auswärts gegen Obergeissenstein 4:0.

(chm)

Dario Hänsli schoss Rothenburg in der 7. Minute zur 1:0-Führung. In der 34. Minute baute Patrick Lingg den Vorsprung für Rothenburg auf zwei Tore aus (2:0). Rothenburg erhöhte in der 47. Minute seine Führung durch Dario Hänsli weiter auf 3:0. Yasha Schmid schoss das 4:0 (85. Minute) für Rothenburg und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Pascal Zimmermann von Rothenburg erhielt in der 16. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Rothenburg eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.2 pro Spiel. Das bedeutet, dass Rothenburg die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rothenburg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 9. Rothenburg hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Rothenburg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Hochdorf (Platz 6). Das Spiel findet am Samstag (9. April) statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Mit der Niederlage rückt Obergeissenstein in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 11. Obergeissenstein hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Obergeissenstein in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Sempach. Die Partie findet am Samstag (9. April) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Rothenburg 0:4 (0:2) - Wartegg, Luzern – Tore: 7. Dario Hänsli 0:1. 34. Patrick Lingg 0:2. 47. Dario Hänsli 0:3. 85. Yasha Schmid 0:4. – Obergeissenstein: Jonas Schrader, Fabio Piattini, Christian Mutter, David Bajor, Raphael Mosses, Michael Stalder, Yannick Zai, Nick Illi, Marc Wattenberg, Miro Bassi, Reto Albisser. – Rothenburg: João Pedro Da Silva Lopes, Luca Gisler, Norman Williner, Luca Imfeld, Jan Portmann, Yves Zurkirchen, Davide Di Berardino, Dario Hänsli, Pascal Zimmermann, Patrick Lingg, Noe Durand. – Verwarnungen: 16. Pascal Zimmermann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2022 16:06 Uhr.