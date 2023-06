4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Rothenburg mit drei Punkten auswärts gegen Giswil Rothenburg behielt im Spiel gegen Giswil am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Rothenburg setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Marco Stocker eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Rothenburg das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rothenburg stellte Luca Gisler in Minute 6 her. Rothenburg erhöhte in der 22. Minute seine Führung durch Dario Jurt weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte Giswil auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Jonas Imfeld verkürzte in der 71. Minute den Rückstand von Giswil auf 1:3. In der Schlussphase kam Giswil noch auf 2:3 heran. Tobias Zumstein war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 86. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rothenburg erhielten Cédric Nadler (31.), Luca Gisler (56.) und Luca Malloci (91.) eine gelbe Karte. Bei Giswil erhielten Armend Fazlija (53.), Tobias Zumstein (65.) und Cristiano Ferreira Costa (70.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Giswil ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.9 Tore pro Partie (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Rothenburg um einen Platz nach vorne. Zwölf Punkte bedeuten Rang 5. Für Rothenburg ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Rothenburg zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Ebikon II (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Giswil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Giswil hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Giswil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Hergiswil II (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (14. Juni) (20.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Telegramm: FC Giswil - FC Rothenburg 2:3 (0:3) - Neuer Sportplatz, Giswil – Tore: 2. Marco Stocker 0:1. 6. Luca Gisler 0:2. 22. Dario Jurt 0:3. 71. Jonas Imfeld 1:3. 86. Tobias Zumstein 2:3. – Giswil: Florian Fazlija, Cristiano Ferreira Costa, Mathias Halter, Elvis Nikolov, Nils Kneubühler, Jonas Imfeld, Adrian Rogger, Dario Schorno, Patrick von Moos, Emanuel Furrer, Armend Fazlija. – Rothenburg: Dario Jurt, Mauro Schwegler, Cédric Nadler, Marco Stocker, Luca Malloci, Silvan Dahinden, David Müller, Luca Gisler, Sascha Matter, Cédric Michel, Richard Sollberger. – Verwarnungen: 31. Cédric Nadler, 53. Armend Fazlija, 56. Luca Gisler, 65. Tobias Zumstein, 70. Cristiano Ferreira Costa, 91. Luca Malloci.

