3. Liga, Gruppe 2 Rothenburg setzt Siegesserie auch gegen Kickers fort Rothenburg setzt seine Siegesserie auch gegen Kickers fort. Das 2:1 auswärts am Donnerstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Rothenburg lag ab der 66. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Davide Di Berardino (14. Minute) und Yasha Schmid getroffen hatten. Kickers gelang in der 88. Minute durch Saber Khemissi noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kickers sah Jan Fischer (91.) die rote Karte. Gelb erhielt Mithulan Rasakumar (48.). Rothenburg behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Rothenburg: Das Team schiesst im Schnitt 2.9 Tore pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Rothenburg: Mit 42 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Rothenburg ist es der dritte Sieg in Serie.

Rothenburg spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: Hildisrieder SV (Rang 11). Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Nach der Niederlage büsst Kickers einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 8. Kickers hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Kickers wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Ebikon I, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 31. Mai (20.15 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Rothenburg 1:2 (0:1) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 14. Davide Di Berardino 0:1. 66. Yasha Schmid 0:2. 88. Saber Khemissi 1:2. – Kickers: Martin Grüter, Julian Stumpf, Yonas Kidane, Thorben Müller, Florim Zefi, Sven Gehrig, Jan Fischer, Fabrizio Giuliano, León Häselbarth, Mithulan Rasakumar, Ibrahima Condé. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Matteo Di Berardino, Luca Martin, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Marc Unternährer, Erich Schnider, Ruben Macheras, Davide Di Berardino, Yves Zurkirchen, Emre Dincer. – Verwarnungen: 48. Mithulan Rasakumar – Ausschluss: 91. Jan Fischer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.05.2023 15:47 Uhr.