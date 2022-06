2. Liga Rothenburg sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Aegeri Im Spiel zwischen Aegeri und Rothenburg gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Erst in der Schlussphase holte Rothenburg einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Livio Kauer eröffnete in der 67. Minute das Skore, als er für Rothenburg das 1:0 markierte. Michael Schwarzenberger glich in der 75. Minute für Aegeri aus. Es hiess 1:1. der gleiche Michael Schwarzenberger war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Aegeri verantwortlich. Er traf erneut in der 80. Spielminute. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Livio Kauer, sorgte in der 82 für den Ausgleich für Rothenburg.

Aegeri kassierte fünf gelbe Karten. Rothenburg blieb ohne Karte.

Aegeri rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 6.

Es macht einen Platz gut.

Aegeri hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Aegeri geht es auswärts gegen FC Sempach (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 18. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Für Rothenburg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 11. Rothenburg hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und zehnmal unentschieden gespielt.

Rothenburg tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Cham II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 18. Juni statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Aegeri - FC Rothenburg 2:2 (0:0) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 67. Livio Kauer 0:1. 75. Michael Schwarzenberger 1:1. 80. Michael Schwarzenberger 2:1. 82. Livio Kauer (Penalty) 2:2. – Aegeri: Christian Romer, Roman Blättler, Josip Bosnjak, Marco Schwarzenberger, Dario Schuler, Dusan Ilic, Neil Rogenmoser, Adnan Becirbasic, Mario Qunaj, Michael Schwarzenberger, Jonas Müller. – Rothenburg: João Pedro Da Silva Lopes, Luis Miguel Cotrim Camacho, Oliver Schöpfer, Norman Williner, Jan Portmann, Yves Zurkirchen, Davide Di Berardino, Pascal Zimmermann, Noe Durand, Emre Dincer, Matteo Di Berardino. – Verwarnungen: 44. Marco Schwarzenberger, 59. Alexander Srdic, 69. Kristijan Ramljak, 82. Dusan Ilic, 85. Elmar Lüönd.

