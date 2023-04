4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Rothenburg siegt gegen Hergiswil Rothenburg gewinnt am Samstag zuhause gegen Hergiswil 3:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Rothenburg: Dario Jurt brachte seine Mannschaft in der 43. Minute 1:0 in Führung. Rothenburg baute die Führung in der 47. Minute (Noah Krummenacher) weiter aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Hergiswil zum 1:2 kam in der 60. Minute. Verantwortlich dafür war Nils Furrer.

Mit seinem Tor in der 62. Minute brachte David Müller Rothenburg mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Jasha Vaszary brachte Hergiswil in der 70. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Rothenburg erhielt: Fawzi Khalil (83.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Hergiswil, Jari Stadler (90.) kassierte sie.

Die Abwehr von Hergiswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 7).

Rothenburg verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Rothenburg hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Rothenburg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Olympique Lucerne (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Hergiswil rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Für Hergiswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Hergiswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Sachseln (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Telegramm: FC Rothenburg - FC Hergiswil II 3:2 (2:0) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 43. Dario Jurt 1:0. 47. Noah Krummenacher 2:0. 60. Nils Furrer 2:1. 62. David Müller 3:1. 70. Jasha Vaszary 3:2. – Rothenburg: Dario Herrmann, Cédric Michel, Richard Sollberger, David Müller, Noah Krummenacher, Luca Malloci, Tim Bolzern, Noah Thürig, Marco Stocker, Dario Jurt, Joel Zimmermann. – Hergiswil: Jari Stadler, Konstantin Tan, Patrick Kaiser, Maximilian Remiger, Sven Tribelhorn, Nils Furrer, Dion Schmid, Luca Bertucci, Marco Allgäuer, Oliver Nussbaum, Roberto Lecci. – Verwarnungen: 83. Fawzi Khalil, 90. Jari Stadler.

