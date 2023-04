4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Rotkreuz entscheidet Showdown gegen Meggen für sich – Siegtreffer in 83. Minute Rotkreuz setzt seine Siegesserie auch gegen Meggen fort. Das 2:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Der Siegtreffer für Rotkreuz gelang Balu Ndoy Bokanga in der 83. Minute. In der 1. Minute hatte Wellington Henrique Dos Santos Rotkreuz in Führung gebracht. Der Ausgleich für Meggen fiel in der 49. Minute durch Oliver Schmeer.

Bei Rotkreuz sah Lucas Claser Rodrigues (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Lucas Claser Rodrigues (78.) und Mirza Krizevac (93.). Gelbe Karten gab es bei Meggen für Oliver Schmeer (59.) und Egzon Knushaj (83.).

In der Abwehr gehört Rotkreuz zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 0.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 2 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Rotkreuz verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Rotkreuz feiert mit dem Sieg gegen Meggen bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Rotkreuz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Aegeri 2 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (17.45 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Meggen rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Meggen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Meggen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Dietwil. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.15 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: FC Rotkreuz II - FC Meggen 2:1 (1:0) - Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz – Tore: 1. Wellington Henrique Dos Santos 1:0. 49. Oliver Schmeer 1:1. 83. Balu Ndoy Bokanga 2:1. – Rotkreuz: Erti Emini, Mattia Palatucci, Lucas Claser Rodrigues, Marco Sidler, Alessio Ioanna, Wellington Henrique Dos Santos, Dimitri Zülle, Vitor Augusto Gregorio Cappellini, Ilaz Hyseni, Balu Ndoy Bokanga, Colin Hausheer. – Meggen: Luca Kälin, Michael Maeder, Ibrahim Bayrak, Felix Zehnder, Oliver Schmeer, Sascha Tossut, Gianluca Muggli, Pascal Ludin, Sven Arnold, Philipp Blaser, Egzon Knushaj. – Verwarnungen: 59. Oliver Schmeer, 78. Lucas Claser Rodrigues, 83. Egzon Knushaj, 93. Mirza Krizevac – Ausschluss: 90. Lucas Claser Rodrigues.

